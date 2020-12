Coronavirus – 13 nuovi positivi a Milazzo, 57 in totale. 4 invece i guariti

Torna a salire il numero dei positivi al Covid-19 nella città di Milazzo. L’ultimo dato ufficiale fornito dall’Asp al sindaco Pippo Midili segnala 13 nuovi contagiati a fronte di 4 guariti.

Di conseguenze le persone oggi affette dal Covid 19 sono 57 (ieri erano 48). L’esito riguarda i tamponi eseguiti la scorsa settimana.

Il sindaco ha ribadito l’invito alla cittadinanza ad essere particolarmente prudenti e non abbassare la guardia in una fase ancora delicata come confermato dai contenuti dell’ultimo Dpcm diramato ieri sera dal governo.

Oggi intanto è previsto in città un altro drive in.