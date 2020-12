Barcellona. Rapina in un supermercato

Una rapina si è consumata stasera, intorno alle ore 18.45 ai danni di un Supermercato. Ad agire è stato un solo rapinatore, col volto travisato e armato di pistola. Ha fatto irruzione nel supermercato Crai di Via Stretto II Fondaconuovo, intimando al personale di consegnargli il denaro contenuto in cassa. Un’azione fulminea che ha generato comprensibile paura tra i presenti. Subito dopo essersi impossessato del bottino, a una prima quantificazione di poche centinaia di euro, il malvivente si è dato alla fuga a piedi, approfittando del buio della zona. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, agli ordini del capitano Lorenzo Galizia, che hanno raccolto elementi e testimonianze, acquisendo anche immagini di videosorveglianza per cercare di risalire all’autore. Sul posto anche una volante della Polizia di Stato.