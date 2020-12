Naso – Sabato screening gratuito con tamponi rapidi in drive-in. Sono 8 ora i positivi al Covid-19

Uno screening gratuito con tamponi in modalità drive in, si svolgerà sabato 5 dicembre in piazza Garibaldi. L’iniziativa promossa dal comune di Naso è stata resa possibile grazie alla fattiva collaborazione dell’Asp di Messina e alla Strategia Nazionale per le Aree Interne “Nebrodi”.

“Il test tramite tampone rapido antigenico è assolutamente gratuito e su base volontaria ed in questo delicato momento – dichiara il sindaco Gaetano Nanì – rappresenta l’unico modo per tenere sotto controllo la diffusione del Covid-19. Per effettuare l’esame, sarà necessario prenotarsi telefonicamente e consegnare il modulo anagrafico già disponibile presso l’ufficio della Polizia Locale o scaricabile dal nostro sito”.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate telefonando, prima di sabato 05 dicembre, dalle 09.00 alle ore 13.00 ai numeri dedicati: 0941 960076 e 331 42010935. Allo screening che si svolgerà dalle 09.00 alle ore 14.00, potranno prendere parte tutti coloro che non sono sottoposti a regime di isolamento.

“A Naso stiamo dimostrando grande rispetto delle regole e questo continua a dare risultati incoraggianti – conclude Nanì – ad oggi infatti, sono solamente 8 i positivi e altrettanti restano in isolamento fiduciario. Essendo regione a classificazione gialla, abbiamo una discreta libertà di movimento, ma dobbiamo continuare ad usare prudenza e buonsenso, solo così riusciremo ad uscire prima possibile da questo tremendo incubo”.

Per tutte le esigenze legate all’emergenza Covid-19, si invitano i cittadini di Naso a contattare la Polizia Locale.