Coronavirus – Sono 1.294 i nuovi casi oggi in Sicilia e 1.211 guariti. Oggi in Italia 993 morti

Numeri in calo oggi in Sicilia: sono stati 1.294 in nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, con 10.581 tamponi processati.

Ieri erano stati 189 in più i casi di positività, ma con quasi mille tamponi in più (1.483 su 11.536 tamponi). Si abbassa lievemente, l’incidenza, che in Sicilia passa dal 12,8% al 12,2%.

In tutto sono 39.780 gli attuali positivi in Sicilia, di cui 38.094 in isolamento domiciliare (il 95,7%). 1.686, in totale, gli ospedalizzati (28 in meno di ieri), di cui 221 in terapia intensiva (uno più di ieri).

Sono ancora tanti i guariti, ma quasi la metà rispetto a ieri: 1.211 i siciliani che hanno sconfitto la malattia nelle ultime 24 ore (contro i 2.455 di ieri). Ancora troppo alto il numero dei decessi, 34 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 27).

Per quanto riguarda le province, a registrare più casi è ancora quella di Catania, con ben 663 nuovi contagiati, segue Palermo, con 200 nuovi casi. In tripla cifra anche oggi, la provincia di Messina, dove si contano 126 nuovi contagi. Poi 61 casi ad Agrigento, 59 a Siracusa, 58 a Trapani, 54 a Ragusa, 45 a Caltanissetta e 28 ad Enna.

IN ITALIA

Nel resto della nazione torna a salire il numero di nuovi casi in un giorno: sono stati 23.225 nelle ultime 24 ore (contro i 20.709 di ieri), ma con 226.729 tamponi processati (quasi ventimila in più rispetto a ieri). Il tasso di positività in Italia oggi è al 10,2%. Troppo alto, oggi, il numero delle vittime: 993 in un giorno solo.

I guariti invece, oggi, hanno superato nuovamente l’incremento dei casi, sono stati 23.474.