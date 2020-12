Coronavirus – Numeri in calo nell’area tirrenico-nebroidea. 20 i guariti a Sinagra

La diffusione del coronavirus è in calo in tutta l’area tirrenico-nebroidea, con numeri confortanti rispetto alle scorse settimane, quando la curva dei contagi aveva subito un’impennata.

Numeri fermi a S. Agata di Militello, dove gli attuali positivi sono 54 e si attende per oggi l’esito di una ventina di tamponi molecolari effettuati dal personale Usca su soggetti che hanno già concluso l’isolamento e per altre 8 persone risultate positive al test rapido.

Restano ancora 4 i cittadini santagatesi ricoverati in ospedale, di cui uno in terapia intensiva.

Scende il numero degli attuali positivi anche a Capo d’Orlando dove ieri un’altra persona ha concluso l’isolamento essendosi negativizzata e facendo passare così a 25 il numero dei contagiati. Diminuiscono da 20 a 16 anche i “contatti stretti” in quarantena.

Segnali più che positivi anche da Sinagra dove da 32 si è passati a 18 attuali positivi. Registrato un nuovo caso di positività con test molecolare. Sale dunque a 47 (+20 rispetto all’ultimo aggiornamento) il numero dei cittadini sinagresi guariti dall’inizio dell’ emergenza coronavirus.

Anche a Naso trend positivo con numeri degli attuali positivi dimezzati, che passano da 15 casi accertati ad 8.

Intanto è stato organizzato per sabato 5 dicembre prossimo lo screening gratuito sulla popolazione, che si svolgerà in modalità Drive-In in P.zza Garibaldi.

Il test rapido, su base volontaria, potrà essere effettuato previa prenotazione telefonica e il relativo modulo anagrafico può essere scaricato dal sito istituzionale del comune o presso gli uffici della Polizia Municipale.

Screening gratuito e volontario sulla popolazione scolastica anche a Capri Leone, che si terrà in drive-in domani, venerdì 4 dicembre a partire dalle ore 9,30 nel parcheggio antistante il cimitero comunale. Buona la risposta dei caprileonesi all’iniziativa a cui hanno aderito circa un centinaio di volontari, tra studenti e personale docente e non docente.

Gli attuali positivi nel comune passano da 23 a 28. Come spiega il sindaco, Filippo Borrello, si tratta di contagi avvenuti tra componenti dei nuclei familiari all’interno dei quali erano già stati accertati casi di covid-19.

Anche Torrenova, infine, segna una significativa diminuzione delle persone affette da coronavirus sul territorio. 9 le persone risultate guarite, secondo l’esito gli ultimi tamponi molecolari effettuati ed un nuovo caso accertato. Passa così da 15 a 7 il numero degli attuali positivi nel piccolo comune tirrenico.