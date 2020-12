Barcellona. Sabato i tamponi a Portosalvo, attivo numero per le prenotazioni

Nelle prime ore di questo pomeriggio, l’ASP di Messina ha fatto sapere al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto che, dalle 9:30 alle 15:30 di sabato 5 dicembre, il personale dell’USCA di Barcellona Pozzo di Gotto (saranno operativi 3 team di 2 medici ciascuno) eseguirà in modalità drive in, nel piazzale retrostante la Parrocchia San Giovanni Paolo II, i tamponi rapidi per l’accertamento dell’infezione da COVID-19. Per prenotare l’esame, il Comune ha messo a disposizione un numero telefonico – lo 090 9790394 – a cui possono rivolgersi tutti i cittadini residenti nel quartiere. Il numero, attivo già da qualche ora, sarà disponibile per le prenotazioni fino alle 18:30 di oggi e poi dalle ore 9:00 alle 13:00 di domani 4 dicembre. Si ribadisce che lo screening è aperto esclusivamente ai cittadini residenti a Portosalvo.

(FOTO ARCHIVIO)