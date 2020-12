San Salvatore di Fitalia – Sì alla variazione di bilancio, composte le Commissioni. Capogruppo Dora Armeli

Si è tenutolo scorso 30 novembre a San Salvatore di Fitalia il consiglio comunale che ha approvato la variazione e l’assestamento di bilancio per l’anno 2020 ed ha nominato i componenti delle diverse commissioni.

Sono stati eletti membri della commissione elettorale Massimo Pettignano, Emanuela Franchina e Dora Armeli mentre a far parte del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Paesi dei Nebrodi” vanno il Presidente del consiglio comunale Carlo Grida’ di diritto e per elezione Roberta Franchina Denaro e Vincenzo Vinci.

Franchina e Vinci sono stati designati anche come componenti della Commissioni giudici popolari.

Infine è stata nominata Capogruppo, con il consenso unanime della maggioranza, il consigliere Dora Armeli.

Al consiglio fatto in presenza ha partecipato il Vice Sindaco Cangemi ed in videoconferenza il Sindaco Pizzolante, che ha espresso soddisfazione per i lavori consiliari augurando buon lavoro ai neo componenti delle commissioni, dell’Unione dei Comuni e al neo Capogruppo Dora Armeli.