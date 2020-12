Capo d’Orlando – Riprende domani il mercato settimanale, l’ordinanza del sindaco Ingrillì

Dopo la sospensione delle ultime due settimane, riprende domani, giovedì 3 dicembre, il mercato settimanale di Capo d’Orlando in Piazza Bontempo.

L’ordinanza del Sindaco Franco Ingrillì prende atto dell’allentamento delle restrizioni stabilito dall’ordinanza del 27 novembre del Ministro della Salute “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico”.

Restano valide, ovviamente, le misure precauzionali per il contenimento dell’epidemia.

In particolare, gli operatori del mercato dovranno installare i banchi ad una distanza di almeno 1,5 metri l’uno dall’altro e 3 metri per gli stalli dirimpettai. Inoltre, per ogni posto vendita, potranno essere presenti al massimo due operatori ed è obbligatoria la pulizia e l’igienizzazione delle attrezzature prima dell’inizio della vendita.

E’ pure obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’utilizzo dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani, così come è obbligatoria la messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco. Dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro anche durante le operazioni di carico e scarico della merce.

Per quanto riguarda gli avventori, l’accesso all’area del mercato è consentito solo ad una persona per nucleo familiare, fatta eccezione per comprovate necessità di accompagnamento. Tutti, comunque, devono indossare i dispositivi di protezione individuale e devono in ogni modo evitare di creare assembramenti.

Disposizioni analoghe per la commercializzazione in forma itinerante (attraverso ambulanti), compreso l’obbligo della mascherina, del distanziamento interpersonale e l’igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’inizio delle operazioni di vendita.