Oliveri: la III edizione della borsa di studio “Salvatore Leggio”

Si è svolta la III edizione della borsa di studio “Salvatore Leggio” in occasione dell’anniversario della scomparsa del fondatore della “Leggio Impianti”, oggi guidata dai figli Domenico e Tindaro.

Dopo la celebrazione della Santa Messa officiata nella chiesa della Natività di Oliveri da Padre Tindaro Lembo e Padre Salvatore Lollo, l’assemblea si è riunita nella sala consiliare del comune di Oliveri, messa a disposizione dal sindaco Francesco Iarrera. Queste le studentesse premiate: DANILA IARRERA (100), MARIHELEN ITALIANO (100) FEDERICA DE LUCA (100) e MATILDE MARCHESE (100 e lode) quest’ultima in collegamento skype.

Alla cerimonia sono intervenuti anche i rappresentanti degli istituti frequentati dalle studentesse; toccanti le parole di padre Lembo nei confronti delle studentesse esortandole a credere in se stesse e nella cultura e quindi nella meritocrazia. Infine Domenico Leggio ha poi elogiato la componente femminile, in virtù della recente giornata contro la violenza sulle donne, sottolineando l’importanza a non cedere mai e facendo valere in tutte le sedi i propri diritti.