Naso – Violento scontro tra un furgone e uno scooter. Grave un 16enne, prelevato in elisoccorso

Terribile incidente, intorno alle 18 di questa sera, in contrada Cresta, nel territorio di Naso, nei pressi del bivio tra la SS116 e la SP149, che conduce a Malò. Uno scooter 50, con a bordo due giovani nasitani, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato contro un furgone.

Violentissimo l’impatto, che ha fatto sbalzare i due giovani dal motorino. Sarebbero gravi le condizioni di un 16enne, P.F. le sue iniziali., che si trovava alla guida dello scooter.

Il ragazzo è stato prelevato da un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato all’elipista di Patti per poi essere trasferito al Policlinico di Messina. Ferito anche l’amico, D.C., anche lui minorenne, che viaggiava insieme a lui sullo scooter.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma secondo una prima ricostruzione pare che i due provenissero dalla SP149 e stessero per immettersi sulla SS116, mentre il furgone probabilmente aveva iniziato la manovra di svolta per proseguire verso Malò.

Seguiranno aggiornamenti.