Naso – Incidente tra Santa Carrà e Ponte Naso: impatta contro un’auto in sosta e si ribalta

Pomeriggio movimentato sulla SS113, tra Santa Carrà e Ponte Naso, in territorio di Naso. Intorno alle 16:30 un giovane di Barcellona Pozzo di Gotto, a bordo di una Volkswagen Golf, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a sbattere contro una Renault Clio che si trovava parcheggiata a bordo strada.

La Golf, che viaggiava in direzione Messina, subito dopo l’impatto si è ribaltata, finendo al centro della carreggiata. Fortunatamente in quel momento non vi erano auto in transito e il conducente dell’auto è riuscito ad uscire autonomamente dall’autovettura. Sul posto è comunque arrivata un’ambulanza del 118, per accertare le condizioni del giovane.

Per definire la dinamica dell’incidente sul posto si stanno recando i Carabinieri di Sant’Agata Militello. Per regolare il traffico è intervenuta la Polizia Municipale di Capo d’Orlando.

Sulla SS113, infatti, si procede ad un solo senso di marcia, e la presenza dell’auto al centro della strada non consente il transito ai mezzi pesanti e agli autobus.