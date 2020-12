Coronavirus – 1399 nuovi casi in Sicilia, ma scende il tasso di positività. 1259 i guariti

Sono 1.399 i nuovi casi registrati in Sicilia nelle ultime 24ore, 106 in più rispetto a ieri, ma con 10.773 tamponi processati, ovvero oltre 2.170 test in più rispetto a lunedì.

Scende, dunque, seppure lievemente, il tasso di positività in Sicilia che passa dal 13,5% di ieri al 13% di oggi.

In tutto sono 40.730 gli attuali positivi in Sicilia, con poco meno di 39.000 persone in isolamento domiciliare. 1.737 sono invece i ricoverati in ospedale con sintomi, di cui 220 in terapia intensiva (6 in meno rispetto a ieri).

A confortare è il boom di guariti, sono 1259 i Siciliani che hanno sconfitto la malattia secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute. Resta alto il numero dei decessi, sono 34 le persone che non ce l’hanno fatta a superare il covid-19 nell’ultima giornata.

Per quanto riguarda le province, a registrare più casi è stata quella di Catania, con ben 614 nuovi contagiati, segue Palermo, con 357 nuovi casi. In doppia cifra, Siracusa con 87 nuovi casi e Messina con 86. Seguono Caltanissetta con 78 contagi, 69 a Trapani, 55 a Ragusa, 49 ad Agrigento. Infine 4 ad Enna.

Per quanto riguarda il dato nazionale si registra un aumento dei contagi: sono 19.350 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, oltre 2.970 in più di ieri, ma con oltre 182.100 tamponi. Scende dunque il tasso di positività di un punto percentuale, passando dall’11,6% al 10,6%. Ancora troppo alto invece, purtroppo, il numero delle vittime: 785 in un giorno solo.