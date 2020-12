Barcellona P.G. – Abbandono dei rifiuti, è guerra aperta agli incivili

Guerra aperta a chi sporca indiscriminatamente la città, abbandonando i propri rifiuti senza pensarci su due volte e dove capita prima. Oppure abbandonandoli negli stalli che solitamente ospitano le isole ecologiche anche quando le isole ecologiche non ci sono. L’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiara guerra agli incivili grazie all’ausilio dei sistemi di videosorveglianza.

Tolleranza zero, insomma, contro chi non usa il buonsenso e viola le regole in barba al calendario della raccolta differenziata e in danno di quanti invece alla differenziata si attengono in maniera scrupolosa.

Nel mese scorso, appena insediata, l’attuale Giunta ha approvato all’unanimità una delibera che prevede l’ampliamento del servizio di videosorveglianza su tutto il territorio cittadino, rispondendo a un bando del Ministero dell’Interno in scadenza lo scorso 15 ottobre. Intanto le telecamere già in azione, sono tre quelle mobili utilizzate dalla Dusty che gestisce il servizio rifiuti in città, hanno atto la loro parte.

Al punto che qualche incivile è stato già beccato e si ritroverà sotto l’albero la strenna di un bel verbale di contestazione. Lo ha annunciato il sindaco Calabrò su Facebook, spiegando anche che è in corso una trattativa con la ditta Dusty per l’implementazione del servizio di videosorveglianza, in attesa del prossimo bando di gara. Quello attuale scadrà nel novembre 2021.