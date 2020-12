Bando del Mibact per i comuni sotto i 5000 mila abitanti

Il Ministero per i Beni, Attività Culturali e Turismo ha lanciato l’iniziativa su “Borghi in Festival – Comunità, cultura, impresa per la rigenerazione dei territori”.

L’avviso pubblico è già online sul sito del Mibact e si mettono a disposizione 750 mila euro, per il finanziamento di attività culturali finalizzate a favorire la rigenerazione culturale, turistica ed economico- sociale dei piccoli comuni italiani. I destinatari dell’Avviso sono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nelle quali maggiore è l’esigenza dell’intervento pubblico con un finanziamento erogabile che prevede un limite massimo di 75 mila euro per i comuni che partecipano singolarmente e di 250 mila euro per i comuni che partecipano in rete.

“I partecipanti avranno 60 giorni per l’elaborazione dei progetti, che dovranno pervenire entro il 15 gennaio 2021. I progetti potranno prevedere, tra le altre attività, incontri, seminari, laboratori, mostre, rassegne, giornate di formazione, realizzazione di piattaforme o applicativi digitali, attività culturali e creative con particolare attenzione all’innovatività, alla sostenibilità e alla accessibilità delle proposte, al coinvolgimento della cittadinanza e all’impatto sul territorio, hanno ricordato il sottosegretario alle finanze Alessio Villarosa e il deputato nazionale del M5S Antonella Papiro; continua il nostro lavoro di raccordo con i comuni della provincia di Messina con la segnalazione di tutti i progetti, finanziamenti o possibili iniziative messe in campo dal nostro Governo, cerchiamo solo di fare la nostra parte.”