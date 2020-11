Capo d’Orlando – Il dirigente Pippo Munafò insignito dal CONI della Stella di Bronzo al merito sportivo

L’onorificenza vuole attestare di fronte al mondo sportivo i meriti degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti della Società ed esprimere insieme la più sentita gratitudine del CONI per il contributo offerto alla crescita e all’affermazione dello sport italiano.

Un giusto riconoscimento per lo storico dirigente orlandino, da sempre in prima fila per la pallacanestro a Capo d’Orlando. Un lavoro tangibile, fatto con sacrificio, passione, professionalità, serietà e voglia di continuare a distinguersi nello sport e nella vita.

Il dirigente Munafò esprime la sua gratitudine e soddisfazione per questa prestigiosa onorificenza che, oltre ad essere un importante attestato di stima per tanti anni di impegno dedicato allo sport, impreziosiscono l’intera comunità orlandina di altre “Stelle” e rendono orgogliosi tutti i componenti dell’Orlandina Basket.