Barcellona. Covid-19, ecco l’attuale situazione

Un dato che si attesta attualmente sui 234 positivi al Covid-19. Ieri sono stati due gli aggiornamenti forniti dall’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Il primo in mattinata, il secondo – come consuetudine – in serata. L’aspetto favorevole del dato di ieri mattina è l’uscita dall’isolamento domiciliare di dodici persone. Il bilancio serale ha raccontato di otto nuovi positivi, due dei quali già in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di soggetti già contagiati. Ma anche di quattro guarigioni. La percentuale dei contagiati è quindi adesso dello 0,44%. Rassicurazioni sono giunte riguardo alla situazione delle scuole cittadine, dove l’Usca ha fatto sapere che tutto è costantemente monitorato e sotto controllo. Come annunciato nei giorni scorsi, si attendono indicazioni riguardo a un probabile screening nel quartiere di Portosalvo. Intanto, tra i cinque decessi comunicati nella giornata di ieri, figura quello di una donna barcellonese di 78 anni, risultata positiva al Covid-19. Il suo cuore ha cessato di battere al Policlinico Universitario di Messina.