In tutto sono 40.484 gli attuali positivi in Sicilia, di cui il 95,6% è in isolamento domiciliare (38.721). Mentre sono 1.763 (3 in meno rispetto a ieri) gli ospedalizzati totali, di cui 241 in terapia intensiva (6 in meno di ieri). Purtroppo si contano altre 45 vittime, due in meno di ieri. In tutto sono 1.506 le persone decedute a causa del Covid-19 in Sicilia.

I guariti oggi sono stati 377, trenta in più rispetto a ieri, per un totale di 20.558 dall’inizio dell’epidemia.

Per quanto riguarda le province, oggi quella con più casi è quella di Catania, con 364 nuovi contagiati, segue Palermo, con 269. Numeri molto alti anche per la provincia di Messina, che conta 126 nuovi contagiati. Poi 74 nuovi casi ad Agrigento, 58 a Ragusa, 55 a Siracusa, 44 ad Enna, 25 a Caltanissetta e 9 a Trapani.

IN ITALIA

Anche nel resto d’Italia si registra un calo dei nuovi positivi: 20.648 i nuovi contagiati (circa seimila in meno di ieri più di ieri), mentre i guariti oggi sono stati 13.642 (ieri erano stati ben 24.214).

Invariato il tasso di positività, che resta fermo all’11,6%. Ancora troppo alto (anche se minore rispetto a ieri) invece, purtroppo, il numero delle vittime: 541 in un giorno solo.