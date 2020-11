Messina – Parrucchiere abusivo in un garage adibito a salone di bellezza, verbale di 500€

Esercitava l’attività di parrucchiere senza alcuna autorizzazione. È quanto emerso da un controllo effettuato dai poliziotti delle Volanti nel rione Mangialupi di Messina. Al momento della verifica il salone di bellezza era in piena attività con clienti e dipendenti all’opera.

Le ulteriori verifiche effettuate con personale della Sezione Annona della Polizia Municipale hanno confermato l’assenza delle prescritte autorizzazioni. Si è pertanto proceduto a contestare la violazione di cui all’art.5 della L.174/2005 elevando verbale di 500 euro e a sospendere l’attività.

Contestata, altresì, la violazione del DPCM anti Covid del 3 novembre scorso: nessun rispetto delle linee guida che prevedono l’accesso su prenotazione e in numero adeguato alla capienza del locale, nessun elenco dei clienti da conservare per un periodo di 14 giorni, nessun impianto adeguato per consentire un costante ricambio d’aria degli ambienti interni.