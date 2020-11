Coronavirus – Crescono i positivi a Barcellona P.G., 51 i casi a Terme Vigliatore

Barcellona Pozzo di Gotto conta ben tredici nuovi positivi al Covid-19, tre dei quali erano già in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di già contagiati. Tre le guarigioni, tre i barcellonesi ancora ricoverati in ospedale.

Il sindaco Pinuccio Calabrò ha rassicurato sulla questione scuole. L’Usca ha comunicato che la situazione non desta alcuna preoccupazione ed è costantemente monitorata. Inoltre, per quanto riguarda il quartiere di Portosalvo, si è riusciti a ottenere per la prossima settimana la disponibilità per uno screening sulla popolazione.

Calabrò ha anche dedicato un passaggio sul passaggio della Sicilia da zona arancione a gialla, spiegando che “I numeri che riguardano il territorio, sebbene non siano allarmanti, appaiono in aumento”. Il primo cittadino si augura che il passaggio dall’arancione al giallo non sia interpretato dalla gente come un segnale di rilassamento di fronte al rispetto delle regole anti contagio, con conseguenze che potrebbero rivelarsi nefaste e ha auspicato che la cittadinanza rispetti in maniera rigida le prescrizioni, unica soluzione per fermare l’avanzata del coronavirus. Ribadito, anche per questo fine settimana, il divieto di stazionamento in piazze e strade cittadine.

A Milazzo gli attuali positivi sono adesso 58, a fronte di cinque nuovi casi e quattro guarigioni. A Terme Vigliatore sono 51 gli attuali positivi. Il sindaco Domenico Munafò ha espresso la sua preoccupazione per le difficoltà di tracciamento dei contagi e ribadito la fondamentale necessità di rispettare le regole.

A Rometta, lunedì prossimo a partire dalle 14.30, è previsto uno screening in modalità drive in presso la Pinetina per gli studenti che frequentano le scuole di Rometta Centro e che erano stati sottoposti a tampone il 16 novembre scorso.