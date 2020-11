Calcio – Domani torna in campo il Città di Sant’Agata nel recupero contro la Gelbison

Tempo di ritorno in campo per il Città di Sant’Agata che, dopo la rifinitura mattutina, parte alla volta di Vallo della Lucania, dove domani affronterà la Gelbison nel recupero del match che si sarebbe dovuto disputare lo scorso 25 ottobre e che non si è giocato a causa del Covid-19. Calcio d’inizio alle ore 14,30 al fischio del signor Recchia di Brindisi.

Una curiosità: la gara sarà visibile, a pagamento, sulla pagina Facebook del club lucano, acquistando un ticket di 9,99 euro. L’obiettivo del team guidato da Pasquale Ferrara è quello di tornare in Sicilia con punti importanti in saccoccia in ottica salvezza. Il tecnico barcellonese, dal canto suo, ha mischiato bene le carte per non lasciare nulla al caso. Diverse le opzioni provate . In ogni caso, una grandissima carica fisica e mentale perché l’impatto con la gara sarà determinante per riuscire nell’obiettivo di guadagnare terreno su un’avversaria che ha due punti in meno dei biancazzurri in classifica, ma anche due partite da recuperare, tra cui una contro l’ACR Messina.

In Serie C, invece, dopo il pari interno nel match disputato all’Angelino Nobile di Lentini contro la Turris, il Catania viaggia alla volta di Avellino. Il match in terra Irpinia sarà diretto dal signor Feliciani di Teramo. Il tecnico Peppe Raffaele sconta la seconda di quattro giornate di squalifica. Dopo il turno di riposo, torna in campo il Palermo che affronterà al Barbera i pugliesi del Monopoli. Direttore di gara sarà Vigile di Cosenza.