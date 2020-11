Basket, serie B: tutto pronto a Torrenova per affrontare la “corazzata Bernareggio”

Palla a due alle 16:00 di domenica 29 novembre, per la prima di giornata di campionato del Girone B1 del campionato di Serie B Old Wild West 20/21. Sul parquet del Palatorre la Fidelia Torrenova sarà impegnata contro la corazzata Vaporart Bernareggio.

I padroni di casa dovranno misurarsi con i neo vincitori della Supercoppa di Serie B, in una partita che si prospetta in salita per la Fidelia, contro un avversario temibile e da più parti accreditato a vincere il campionato. Le aquile, però, sono ben concentrate sull’obiettivo.