Black Friday sotto il segno del covid-19: poco shopping tradizionale, tanti acquisti on line

Un Black Friday sotto il segno del covid-19 quello del 2020, che deve fare i conti con divieti di assembramento e limitazioni agli spostamenti. Poco spazio allo shopping tradizionale ed alle classiche code davanti ai negozi dei brand più ricercati o al giro in centro a caccia delle offerte in vetrina.

Già dallo scorso marzo il comportamento di acquisto dei consumatori finali durante il lockdown ha fatto registrare un’impennata verso l’e-commerce, persino per generi alimentari e prodotti per la persona. Se gli acquisti on-line con l’incontro tra domanda e migliore offerta anche a notevoli distanze, sono diventati una routine per molti Italiani, soprattutto per gli articoli ad alto contenuto tecnologico, oltre all’aumento del numero delle transazioni, un indice significativo di cambiamento è l’innalzamento dell’età media degli acquirenti.

A farla da padrone oggi saranno quindi i colossi dell’e-commerce come Amazon ed E-bay che sono partiti con notevole anticipo sulla data ufficiale lanciando offerte speciali già dall’inizio della settimana, anche se il “venerdì nero” continua ad essere la giornata clou per le offertissime. Per non perdere il treno in corsa quasi tutte le catene, le aziende e i negozi di vendita al dettaglio si sono ormai dotate di strumenti per vendere on line i loro prodotti, approfittando del anche del Black Friday, con o senza il supporto delle grandi piattaforme di distribuzione. Dalle profumerie all’abbigliamento, dalle calzature agli articoli per la casa, dai libri agli elettrodomestici ce n’è, insomma per tutti i gusti e le necessità.

Attenzione alle resse che si spostano, dunque, dai luoghi fisici ai mercati virtuali. La presenza contemporanea di più persone sul server di un sito, può, infatti, creare qualche problema. Già partita stanotte, la corsa per accedere con netto anticipo ai siti di interesse, preparando prima il fatidico carrello virtuale e passare con un rapido clic all’acquisto, facendo prima il confronto tra le offerte dei vari siti su uno stesso prodotto e, soprattutto, cercando di non incappare nella classica truffa on line.