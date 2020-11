Barcellona P.G. – Passi avanti verso la stabilizzazione di 46 lavoratori Asu del comune

Stabilizzazione dei lavoratori Asu, arriva il primo parere positivo dalla Cosfel, la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali istituita presso il ministero dell’Interno. L’annuncio è stato dato direttamente dal Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa, che ha affermato di avere seguito la procedura con particolare interesse.

La stabilizzazione degli Asu riguarda nella città del Longano 46 lavoratori precari che attendono un vero e proprio stipendio che prenda il posto dell’assegno loro versato ogni mese come sussidio. A breve potrebbero essere forniti ulteriori particolare. Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto attende infatti il parere definitivo della Cosfel, dal momento che Palazzo Longano ha presentato il Piano di riequilibrio che esclude la possibilità di spendere ulteriori risorse per la stabilizzazione se non dietro autorizzazione della stessa commissione.

I 46 Asu in servizio presso l’ente guardano con grande interesse all’approvazione del bilancio consolidato 2019 che dovrà essere allegato a completamento della documentazione. Una volta ricevuto il benestare della Cosfel, l’attuale Amministrazione Comunale potrà avviare la stabilizzazione dei lavoratori. E intanto, su proposta dell’assessore Santino Calderone, è stata deliberata la rideterminazione della Pianta organica del Comune.