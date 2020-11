Spadafora – Sabato sarà demolito il cavalcavia che sovrasta la A/20

Sarà demolito sabato mattina il cavalcavia numero 3 che sovrasta l’autostrada A/20 nel territorio di Spadafora, correndo lungo la provinciale per San Martino.

Dalle 7 alle 24 è stata già decisa la chiusura del tratto autostradale interessato. Tra lunedì e martedì sarà demolito anche il cavalcavia numero 4, ricadente nel territorio comunale di Venetico.

E, in questo caso, l’autostrada rimarrà chiusa dalle 19 di lunedì alle 7 martedì mattina. Cinque le travi che compongono il cavalcavia di Spadafora, quattro quelle che dovranno essere smontate a Venetico.

Alla demolizione si arriva dopo un lungo, intenso e certosino lavoro di sinergia tra le ditte interessate e dopo la preliminare realizzazione dei by pass fognari ed elettrici. Una imponente gru si posizionerà lungo il by pass autostradale per sollevare le travi tagliate e riporle al suolo.

Ogni trave da trentuno metri sarà poi successivamente suddivisa in tronconi da dieci metri che saranno quindi trasportati in discarica per essere smaltiti.