S. Agata Militello, i consiglieri comunali Sanna, Franchina ed Alascia propongo istituzione del “ Question Time del cittadino “

I consiglieri comunali di maggioranza, primo firmatario Salvatore Sanna, Rosa Maria Franchina e Francesca Alascia, hanno presentato una mozione che introduce, nel regolamento comunale, l’istituzione del cosiddetto “question time del cittadino”, ossia la possibilità, ove venga approvata dall’assemblea cittadina, di consentire a tutti i coloro i quali ne facciano richiesta, di presentare una domanda , riguardante determinate criticità presenti nel Comune di Sant’Agata Militello, che potrà essere indirizzata al sindaco, ad un assessore a scelta o ad un determinato consigliere comunale.

Il destinatario della domanda avrà a disposizione durante la seduta di question time cinque minuti di tempo per rispondere e l’interpellante due minuti per dichiararsi soddisfatto o meno. I sottoscrittori ritengono che questo costituisca un importante strumento, che consente a tutti i cittadini di interagire con l’amministrazione comunale, per risolvere problematiche e consentire agli stessi di partecipare attivamente all’ attività amministrativa della propria città.