Raccuja in lutto – 52enne positivo al Covid e con patologie pregresse deceduto al Policlinico

È giunta ieri sera, a Raccuja, la triste notizia della morte di un 52enne raccujese, molto conosciuto in paese in quanto titolare di un’attività, che da alcune settimane era ricoverato al Policlinico di Messina a causa del Covid-19.

Prima in ricovero ordinario, e poi in terapia intensiva, l’uomo aveva lottato per superare la malattia ma il Coronavirus gli è stato fatale, complici le patologie pregresse, su tutte un tumore.

“Se ne va, prematuramente, un grande lavoratore, una persona disponibile con tutti che, nella propria vita, aveva vinto tante battaglie – scrive il sindaco di Raccuja, Ivan Martella –, ci stringiamo al dolore della famiglia e della comunità intera”.