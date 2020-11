Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative a Capo d’Orlando – VIDEO

Il Centro Antiviolenza Pink Project di Capo d’Orlando, nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ha promosso un’iniziativa grazie alla disponibilità delle attività commericiali. Ne abbiamo parlato con la vicepresidente, Deborah Bontempo.

Un aiuto concreto, per sostenere gli studi di una ragazzina che vive in contesti familiari difficili, caratterizzati da violenze, è quello arrivato ieri: la Fidapa di Capo d’Orlando, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha consegnato una borsa di studio.

Infine, nel pomeriggio, nell’area pedonale, si è svolta una piccola cerimonia davanti a quella che da tre anni è la panchina “Posto occupato”.

Il Posto Occupato serve a denunciare l’assenza di una donna, vittima di femminicidio, che avrebbe potuto essere con noi. Una donna che manca, in tutte le attività del quotidiano: avrebbe potuto essere una mamma, una professionista, un politico.

Il senso è di rendere questa assenza-presenza una memoria tangibile e un monito per non sottovalutare i sintomi della violenza, perché il femminicidio è l’atto estremo commesso sul corpo di una donna, ma le tipologia di violenza possono essere molteplici.