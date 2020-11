Coronavirus – Torrenova, fermi a 11 gli attuali positivi. Si pensa a riaprire le scuole

A Torrenova restano fermi i numeri dei contagi. Come comunicato dal sindaco, Salvatore Castrovinci, attualmente sono 11 i soggetti positivi al covid-19 come da risultati al test molecolare

Rispetto ultimo dato, si registrano quindi 6 soggetti guariti dal virus e 2 nuovi soggetti positivi. Inoltre ci sono solamente 3 persone in isolamento fiduciario.

Inoltre, in considerazione del miglioramento della curva epidemiologica nel comune e il completamento dello screening dei docenti e dei collaboratori scolastici, il primo cittadino ha presentato richiesta di parere all’ASP per la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado.

In caso di parere favorevole, verranno disposti orari di uscita scaglionati per le scuole elementari per evitare assembramenti all’uscita e il trasferimento delle prime classi elementari, attualmente ospitate nel plesso della scuola media, nell’immobile dove ha sede la scuola primaria, onde per evitare commistioni tra bambini e docenti. Rimarranno sospesi, invece, i servizi di mensa e trasporto urbano degli alunni.