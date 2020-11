Coronavirus – In Sicilia oggi 1.768 nuovi casi. 49 le vittime. Il tasso di positività torna al 15,4%

Dopo quattro giorni con circa 1.300 nuovi positivi al giorno di media, oggi torna a salire il numero di nuovi casi: sono stati 1.768 oggi (451 più di ieri), su 11.500 tamponi processati (solo 67 più di ieri).

Torna a salire dunque il tasso di positività, dall’11.5% di ieri al 15,4% di oggi. Oggi, comunque, è il 26° giorno consecutivo in cui nell’isola si contano più di mille nuovi casi.

In tutto sono 38.508 gli attuali positivi in Sicilia, di cui il 95,3% è in isolamento domiciliare (36.710). Mentre sono 1.798 (26 in meno rispetto a ieri) gli ospedalizzati totali, di cui 253 in terapia intensiva (3 in più di ieri). Purtroppo si contano altre 49 vittime, record dall’inizio della pandemia: in tutto sono 1.371 le persone decedute a causa del Covid-19 in Sicilia.

Il bollettino riporta inoltre un boom di guariti: ben 1.531 le persone che oggi hanno sconfitto la malattia, per un totale di 18.890 dall’inizio dell’epidemia.

Per quanto riguarda le province, oggi quella con più casi è quella di Palermo, con 516, appena dietro Catania con 502. Segue Ragusa con 180, poi Messina con 126. In tripla cifra anche Trapani con 116 ed Enna con 109. A Siracusa si registrano 82 nuovi contagiati, 80 a Caltanissetta e 57 ad Agrigento.

IN ITALIA

In Italia 29.003 i nuovi casi di Covid-19 (ieri erano stati 25.853), oltre 3200 più di ieri, ma con soli 2mila tamponi in più processati. L’incidenza sale dunque, passando dall’11,2% di ieri al 12,5% di oggi.

Ancora alto il numero dei guariti: sono stati 24.031. Altissimo invece, purtroppo, il numero delle vittime: 822 in un solo giorno, esattamente cento in più di ieri.