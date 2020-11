Coronavirus – Gualtieri Sicaminò piange la scomparsa di una 51enne, toccante il ricordo del sindaco Bitto

Gualtieri Sicaminò piange una vittima del Covid-19. Si tratta di una donna di 51 anni residente nella frazione Soccorso che era stata ricoverata in terapia intensiva da alcuni giorni. Toccante il ricordo del sindaco Santina Bitto e dell’ex primo cittadino Matteo Sciotto, attuale sindaco di Santa Lucia del Mela.

“Oggi comunico una notizia dolorosa, che mai avrei voluto dare, una vera e propria tragedia che travolge tutti. – scrive il sindaco Bitto –Gualtieri Sicaminò perde una cittadina a causa del Covid, una moglie e madre amorevole, una persona da tutti apprezzata per la sua solarità ed operosità, una figlia della nostra terra.

Il Sindaco, anche a nome dell’Amministrazione e della cittadinanza, si stringe al dolore dei familiari. Si raccomanda di mettere in campo – ora più che mai – il nostro senso di responsabilità, utilizzando tutta la prudenza possibile ed adottando i necessari comportamenti a tutela della nostra salute e di quella altrui. L’Amministrazione Comunale continuerà nell’attività di controllo, prevenzione ed informazione della cittadinanza.”

Oltre a quello della donna, nella giornata di ieri sono stati annunciati i decessi di due uomini di 71 e 81 anni ricoverati al Policlinico e di una un’altra donna di 65 anni.

Per quanto riguarda gli altri Comuni, sono 7 i nuovi contagiati dal Covid-19 a Barcellona Pozzo di Gotto. Quattro di loro si trovavano in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di persone già positive. Tre le persone guarite. E tre sono coloro i quali risultano ricoverati in ospedale. Il totale degli attuali positivi è di 221 persone.

Numeri in crescita anche a Pace del Mela, dove i positivi sono 26, tre dei quali ricoverati in ospedale. Tre i positivi a Monforte San Giorgio. Ventinove i positivi a Torregrotta. La novità è che il virus fa capolino anche nel piccolo centro di Malfa, sull’isola di Salina. Sono tre le persone risultate positive al tampone. E intanto, sabato prossimo, tamponi rapidi su tutta la popolazione con il sindaco che ha invitato la cittadinanza ad aderire.