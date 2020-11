Palermo – Bimba di 10 anni perde la vita dopo aver sbattuto la testa a scuola. Il cordoglio del Governo Musumeci

Una notizia tristissima giunge da Palermo. Una bambina di soli 10 anni ha perso la vita questa mattina, dopo aver battuto la testa mentre faceva educazione fisica a scuola. La tragedia è accaduta nella scuola Vittorio Emanuele Orlando a Palermo.

Dalle prime ricostruzioni sembra che la piccola sia scivolata e sia caduta all’indietro, sbattendo la testa. La Dirigente dell’Istituto ha provveduto subito a chiamare i sanitari del 118, ma purtroppo per la bimba non c’è stato nulla da fare.

«In un anno scolastico reso difficile dalla pandemia in corso, giunge la tragica notizia della scomparsa della piccola alunna della scuola Vittorio Emanuele Orlando di Palermo, che ha trovato la morte in un momento di spensieratezza e di gioco, veri valori aggregativi dell’infanzia e della scuola. Siamo addolorati e attoniti. Il governo della Regione Siciliana si unisce al dolore della famiglia e dell’intero Istituto, con la certezza che, nell’interesse di tutti, saranno approfondite e conosciute le cause del gravissimo incidente. Tuttavia, una vita è stata recisa in tenera età e nulla potrà restituirla ai suoi affetti e ai suoi compagni. Personalmente, da padre e da nonno, esprimo sentimenti di particolare e affettuosa vicinanza ai familiari e alla scuola, sicuro di interpretare anche l’unanime pensiero della comunità siciliana». Lo dichiara, anche a nome del presidente della Regione Nello Musumeci, l’assessore all’Istruzione Roberto Lagalla.