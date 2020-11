Coronavirus – Ancora in calo il tasso di positività in Sicilia: 1317 nuovi casi ma con oltre 11.000 tamponi. 1149 i guariti

Continua a diminuire il tasso di positività in Sicilia: dal 19,5% di due giorni fa si passa all’11.5% di oggi. 1.317 i nuovi positivi registrati oggi, ma su ben 11.433 tamponi processati.

Oggi, comunque, è il 25° giorno consecutivo in cui nell’isola si contano più di mille nuovi casi.

In tutto sono 38.320 gli attuali positivi in Sicilia, di cui il 95% è in isolamento domiciliare (36.496). Mentre sono 1.824 (20 in meno rispetto a ieri) gli ospedalizzati totali, di cui 250 in terapia intensiva (7 in più di ieri). Purtroppo si contano altre 47 vittime (Una in meno di ieri): in tutto sono 1.322 le persone decedute a causa del Covid-19 in Sicilia.

Il bollettino riporta inoltre un boom di guariti: ben 1.149 le persone che oggi hanno sconfitto la malattia (ieri erano state circa 900), per un totale di 17.359 dall’inizio dell’epidemia.

Per quanto riguarda le province, ancora in testa Catania con 330 nuovi casi, appena dietro Palermo con 328. Segue Enna con 170 e Trapani a 158. Poi Ragusa 88, 71 ad Agrigento, 65 a Messina, 64 a Siracusa e 43 a Caltanissetta.

IN ITALIA

In Italia pochi più di ieri i nuovi casi di Covid-19: sono stati 25.853 (ieri erano stati 22.930), ma con quasi 40mila tamponi in più processati. Scende ancora dunque il tasso di positività nell’intera nazione, assestandosi al 11.2%

Ancora alto il numero dei guariti: sono stati 31.819. Altissimo invece, purtroppo, il numero delle vittime: 722 in un solo giorno.