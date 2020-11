D’Uva: “Il Sud al centro del programma di governo”. Ecco gli interventi previsti

“Il Sud è un pilastro nel programma di questo governo. Nella prossima legge di Bilancio gli interventi a favore del territorio da dove anche io provengo – dice il deputato questore Francesco D’Uva, PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle, – sono tanti e molto importanti”.

Ecco i principali:

– Prolungamento fino al 2029 del taglio, attualmente del 30%, del costo dei contributi che devono pagare le imprese per i loro dipendenti. Ne potranno godere circa 500mila aziende e 3 milioni di lavoratori dipendenti del Sud;

– Rilancio degli investimenti pubblici e privati del Piano Sud 2030;

– L’incentivo per l’assunzione di giovani al Sud sarà ancora più massiccio: assumere ragazze e ragazzi fino a 35 anni entro il 2022, porterà uno sgravio contributivo del 100%, entro i 6mila euro l’anno, per i primi 4 anni;

– Allungamento fino al 2022 del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali al Sud;

– Prolungamento fino al 2022 del credito di imposta per gli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo tecnologico per le imprese del Mezzogiorno;

– Possibilità di assumere, entro il 2023, 2.800 giovani con profili professionali oggi mancanti nella P.A.;

– 90 milioni di euro in tre anni (che si aggiungono ai 300 milioni già stanziati per le aree interne) per i Comuni marginali, per contrastare lo spopolamento e rilanciare le attività economiche, artigianali e commerciali.

A queste misure si aggiungono gli strumenti già attivi, come: