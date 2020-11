Torregrotta – Incendio in un appartamento, intervengono i Vigili del Fuoco

Questa mattina, intorno alle ore 12.00, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo sono intervenuti per un incendio all’interno di una abitazione al piano terra di una palazzina a 5 piani, sita in via Sfameni in località Torregrotta. Il rogo proveniva dal frigorifero della cucina, che ha preso fuoco probabilmente a causa di un cortocircuito.

La squadra ha estinto prontamente il rogo con l’autopompa serbatoio e il pick-up attrezzato con modulo antincendio. I Vigili del Fuoco hanno dovuto anche utilizzare la scala per favorire l’evacuazione preventiva di alcuni abitanti degli appartamenti vicini.

Dopo aver messo in sicurezza e bonificato tutta l’area interessata, la squadra ha potuto fare rientro in sede. Sul posto anche i vigili urbani e personale del 118.