Sicilia, il report settimanale vede un trend in crescita. I posti nelle terapie intensive al centro delle polemiche

Il report settimanale, riguardante i nuovi casi in Sicilia nel periodo che va dal 15 al 22 novembre parla di 53.129 casi totali, oltre 12.000 in più rispetto alla settimana precedente. Gli attuali positivi sono passati dai 28.807 di 7 giorni fa agli oltre 37mila di ieri. Brutte notizie anche dai deceduti, sono 290 nella scorsa settimana, il dato più alto di sempre in questo caso.

A preoccupare però sono soprattutto i ricoveri ospedalieri. Le terapie intensive occupate passano da 217 a 241, un balzo preoccupante aggravato anche dal fattore dei decessi. Proprio i posti letti disponibili sono stati al centro di una polemica nel fine settimana, dopo l’audio del direttore generale del dipartimento Salute Sicilia Mario La Rocca, in cui invitava (in modo abbastanza coinciso) i vari dirigenti a caricare sul portale apposito i posti di terapia intensiva disponibili nel giorno della decisione sulle zone da attuare in Italia. Il ministero della salute ha inviato i nas per verificare se effettivamente questi posti ci siano o siano in divenire.

Fortunatamente aumentano anche i guariti, sono oltre quattromila, un balzo importante per la nostra struttura sanitaria.

Dunque un trend in crescita per quanto riguarda l’isola. Numeri che preoccupano, soprattutto a Palermo e Catania, dove l’incremento, in entrambe le province è stato di circa 3.000 persone in più positive al Covid-19. A Messina i casi sono passati da 3941 a 5248, numeri davvero preoccupanti.