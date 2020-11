M5S: “I posti letto Covid reali? Allora Razza ci spieghi l’attesa di un ricovero a Barcellona per 17 ore!”

“I posti letto per i malati Covid sono reali? I primi ad essere felici saremmo proprio noi. Purtroppo siamo convinti del contrario e le notizie che arrivano ogni giorno da tutta la Sicilia non fanno che aumentare le nostre enormi perplessità. L’ultimo caso, freschissimo, a Barcellona Pozzo di Gotto, dove una donna, secondo quanto riportano gli organi di stampa, sarebbe stata costretta ad aspettare ben 17 ore per un ricovero perché in tutta l’isola non c’era un solo posto disponibile”.

Ad affermarlo i deputati regionali del M5S, Giorgio Pasqua, Antonio De Luca, Francesco Cappello e Salvatore Siragusa, componenti della commissione Salute dell’Ars.

“In relazione a questo ultimo episodio – dice Antonio De Luca – sto facendo un controllo nel Messinese e qualche discrepanza tra quanto dichiarato dall’assessorato e la realtà sembra già essere venuta fuori”.

“Vedremo intanto – aggiunge il capogruppo Giorgio Pasqua – cosa ci diranno domani in commissione Salute dell’Ars l’assessore Razza e il direttore generale dell’assessorato, La Rocca. E sarebbe bene se ad assistere alla seduta fossero anche i cittadini. Per questo ho appena chiesto alla presidente della commissione di chiedere a Micciché l’autorizzazione alla diretta streaming”.