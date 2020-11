Gioiosa Marea in lutto: è morto il sindaco Ignazio Spanò

La comunità di Gioiosa Marea è in lutto dopo che ieri sera è morto il sindaco Ignazio Spanò. Commercialista, 62 anni; è stato un vero cavallo di razza.

E’ stato consigliere comunale e poi assessore allo sport dal 1978 al 1992; tentò nel 1992 la

prima avventura elettorale per l’elezione a sindaco e non andò bene per una manciata di voti. Si è però rifatto nel 2002 e per il mandato consecutivo fino al 2012, due vittorie

secche, due partite senza storia. Poi una parentesi di cinque anni e nel 2017 si è ripreso la sua città.

La camera ardente sarà allestita già da questa mattina nella chiesa del Buon Pastore. I funerali saranno celebrati nella stessa chiesa domani mattina, alle ore 10.30.

Alla famiglia e alla comunità di Gioiosa Marea le condoglianze della redazione di Antenna del Mediterraneo.