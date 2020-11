Coronavirus – 1249 casi in Sicilia, scende il tasso di positività. 41 i decessi, 457 i guariti

1.249 i nuovi positivi registrati in Sicilia nella giornata di lunedì. Un leggero calo rispetto ai casi di domenica, ma 1000 tamponi in più eseguiti. 7712 i test molecolari effettuati, contro i circa 6500 di domenica.

Scende dunque la percentuale di incidenza, che dal 19,5% passa al 16,2. Per il 23° giorno consecutivo nell’isola si contano più di mille nuovi casi.

In tutto 37.913 gli attuali positivi in Sicilia, di cui il 95% è in isolamento domiciliare (36.066). Mentre sono 1.848 (+10 rispetto a domenica) gli ospedalizzati totali, di cui 242 in terapia intensiva (tre in più di ieri). Purtroppo si contano altre 41 vittime: in tutto sono 1.227 le persone decedute a causa del Covid-19 in Sicilia.

Il bollettino riporta inoltre la guarigione di 457 persone, per un totale di 15.238 dall’inizio dell’epidemia.

Per quanto riguarda le province, ancora in testa Catania con 434 nuovi casi, appena dietro Palermo con 413. Ragusa 160, Siracusa 101. Messina scende a quota 45, 44 a Caltanissetta, 34 a Enna, 14 a Trapani e 4 ad Agrigento.

IN ITALIA

In Italia ancora in calo i nuovi casi di Covid-19, come sempre nel post weekend. sono stati 22.930 (in calo rispetto ai 28.000 di ieri), ma con un numero minore di tamponi eseguiti.

Il tasso sale di poco dunque, dal 15% di ieri al 15,3% di oggi. Boom però dai guariti: sono 31.395. Ancora brutte notizie dai decessi: sono stati 630.