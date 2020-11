Capo d’Orlando – L’Assessore Andrea Paterniti si dimette per motivi personali

L’Assessore Andrea Paterniti ha rassegnato questa mattina le dimissioni dall’incarico per motivi personali e familiari.

Nella lettera inviata al Sindaco Franco Ingrillì, l’Assessore Paterniti ringrazia “tutti coloro che mi hanno supportato in questi anni di impegno amministrativo, i miei familiari, il Sindaco, tutti i colleghi di Giunta, i Consiglieri Comunali e i dipendenti comunali tutti, nonché i tanti amici del gruppo politico di cui faccio parte e i numerosi sostenitori che mi hanno concesso l’onore di rappresentare loro e la città di Capo d’Orlando in questi anni come primo degli eletti. Auguro una serena continuazione del percorso amministrativo in essere reso particolarmente complesso dalla difficile situazione sanitaria generatasi, che necessita di attenzione e impegno assoluto e che, per i motivi espressi, non riuscirei oggi a garantire alla mia comunità”.

Il Sindaco Franco Ingrillì, ricevuta la lettera di dimissioni, ha commentato: “Di fronte a motivazioni di natura personale e familiare la politica deve sempre fare un passo indietro: ringrazio Andrea per l’importante lavoro svolto in questi anni a servizio della comunità orlandina, specialmente in un settore cruciale come la Pubblica Istruzione. So che da parte sua non mancherà mai il sostegno a Capo d’Orlando e al gruppo politico di cui con grande passione fa parte sin dalla nascita”.