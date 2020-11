Covid-19 – A Galati Mamertino solo 8 positivi. Amadore: “Oggi si parla di modello Galati”

Galati Mamertino è in “fase 2”: un mese fa erano 160 i positivi al Covid-19, mentre oggi sono scesi a 8.

La comunità galatese ha saputo affrontare bene la situazione di emergenza, ma venuta fuori dalla zona rossa, si è ritrovata nella più ampia zona arancione.

«Oggi si parla di “modello Galati” – dice il vicesindaco, Vincenzo Amadore -, e questo non può che renderci orgogliosi. Stiamo aiutando, per quanto è nelle nostre possibilità, i sindaci dei comuni limitrofi ad affrontare l’emergenza che, noi per primi, abbiamo vissuto».