Coronavirus – Scendono i casi a Milazzo, 207 gli attuali positivi a Barcellona Pozzo di Gotto

Dati ancora in discesa a Milazzo con il trend che continua a dimostrarsi benevolo. Gli attuali positivi scendono a 66. Numero determinato dalla guarigione di ben cinque persone e tre nuovi casi di positività al Covid-19.

Per quanto riguarda invece la città di Barcellona Pozzo di Gotto, sono otto i nuovi positivi. Tre risultano invece i guariti. Dato complessivo che si attesta a quota 207. Dei nuovi positivi, due si trovavano già in isolamento domiciliare in quanto contatti stretti di persone già contagiate. Restano sempre quattro le persone ricoverate in ospedale. E intanto il Comune ha chiamato la Gestam di Villafranca Tirrena a gestire il servizio di raccolta dei rifiuti presso le abitazioni di cittadini positivi.

Sempre nella città del Longano, la consigliera Comunale Antonella Lepro ha chiesto tamponi a tappeto per tutto l’abitato del borgo di Portosalvo. Da giorni, infatti, ha affermato di ricevere segnalazioni circa la presenza di abitanti del quartiere che sarebbero venuti a contatto con persone positive e continuano a svolgere regolarmente le loro attività quotidiane.

La consigliera si è rivolta alle autorità sanitarie competenti, ma sostiene di non avere ricevuto alcuna risposta alle sue richieste. Pertanto ha chiesto un intervento forte da parte dell’Usca affinchè si eseguano tamponi su tutto il territorio. Ha inoltre parlato di un problema di comunicazione con l’Usca, proponendo al responsabile di rassegnare le sue dimissioni se non in grado di venire incontro alle richieste della cittadinanza e dei suoi rappresentanti.

Appello anche alle persone che pensano di poter essere entrate in contatto con attuali positivi al Covid-19, affinchè si segnalino alle autorità sanitarie, osservando i protocolli previsti. Intanto, da ieri e fino al 29 novembre, in isolamento genitori, alunni e docenti di una classe dell’Istituto Comprensivo “Capuana” a seguito di un tampone risultato positivo su un docente.

Oggi lo screening per alunni e personale alla tenda pre triage dell’Ospedale Cutroni Zodda. Per quanto riguarda altri comuni, a Villafranca Tirrena le persone attualmente attualmente positive sono 12. A Pace del Mela, i casi arrivano a 19 unità di cui tre in ricovero ospedaliero. Situazione invariata a Torregrotta con 28 attuali positivi.