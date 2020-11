Coronavirus – 1838 nuovi casi in Sicilia, 43 i decessi. Il tasso cresce al 19,5%. 310 i guariti

Sono stati 1.838 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Un aumento rispetto ai 1634 di ieri, mentre diminuiscono anche i tamponi eseguiti.

9386 infatti i tamponi processati oggi (contro i 10.000 di ieri ), con la percentuale di incidenza che sale dal 16,3 al 19,5%. Per il 21° giorno consecutivo nell’isola si contano più di mille nuovi casi.

Sono 36.241 gli attuali positivi in Sicilia, di cui il 95% è in isolamento domiciliare (34.431). Mentre sono 1.810 (+31), in totale, gli ospedalizzati, di cui 242 in terapia intensiva (dato uguale a ieri). Purtroppo si contano altre 43 vittime, proprio come ieri: in tutto sono 1041 le persone decedute a causa del Covid-19 in Sicilia.

Il dato dei guariti è pari a 310 persone, per un totale di 14.489 dall’inizio dell’epidemia.

Nel riparto provinciale oggi è Catania a risultare in testa per nuovi positivi con 625 casi, seguita da Palermo con 583. Ancora in tripla cifra Messina 145, Siracusa 125 e Agrigento 107. Poi Trapani 71, Caltanissetta 70, Ragusa 56, Enna 55.

IN ITALIA

In Italia i nuovi casi Covid-19 sono 34.767, in calo rispetto ai 37.000 di ieri. Processati circa 238.000 tamponi, un dato simile a ieri. Il tasso scende dunque al 14,6%. Boom di guariti, sono oltre 19.500. Brutte notizie ancora dai decessi: sono 692 le vittime quest’oggi.