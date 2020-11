Pace del Mela – 6 positivi al test rapido all’interno di una comunità di alloggio

Se a Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo i dati sembrano incoraggianti, da Pace del Mela giunge la notizia di sei casi di sospetto contagio in una casa di alloggio che opera sul territorio comunale. I casi sono in attesa di conferma del tampone molecolare e gli anziani sono assistiti in maniera continuativa dal personale della struttura.

Solo uno dei casi presenta sintomi e sarò trasferito in ospedale per essere seguito da vicino da personale medico. Tre asintomatici saranno trasferiti in clinica in isolamento fiduciario, mentre altri due attendono decisioni dall’Usca.

I casi di positività in paese sono in tutto sedici, tre dei quali in ricovero ospedaliero. Un nuovo positivo a San Pier Niceto, dove il totale sale a undici e il sindaco Calderone chiede tamponi per tutta la popolazione.

A Torregrotta, sono 28 gli attuali contagiati. Dicevamo di dati incoraggianti a Barcellona e Milazzo. Nella città del Longano si registrano quattro guarigione, mentre i nuovi casi sono cinque.

Incremento degli attuali positivi di una sola unità che porta il dato a 202. Sono sempre quattro i barcellonesi ricoverati in ospedale, nei reparti Covid. Ieri si sono registrati infatti una dimissione e un nuovo ricovero. A Milazzo continua a scendere il numero degli attuali contagiati. Cinque sono i guariti e tre i nuovi positivi per un numero complessivo dei contagiati che adesso si attesta a 68.