Capo d’Orlando – Salta anche domani la raccolta dell’indifferenziata – VIDEO

Problema rifiuti a Capo d’Orlando. Salta anche domani la raccolta dell’indifferenziata, lo spiega ai nostri microfoni l’assessore Fabio Colombo.

“Con amarezza e rabbia – dice Colombo – sono costretto a chiedervi nuovamente di non uscire il mastello dell’indifferenziato domattina. Sostanzialmente aspettiamo (da una settimana oramai), che l’Arpa firmi l’autorizzazione in modo che l’assessorato regionale ci indichi la discarica da utilizzare per conferire i rifiuti indifferenziati. Assurdo e inaccettabile! Naturalmente siamo pronti a fare il servizio anche domenica (laddove ci autorizzassero domani), dubito però che gli indefessi dipendenti regionali domani ci diano ciò che è un nostro sacrosanto diritto.”