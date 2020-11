Patti: si sono registrati 16 nuovi positivi al Covid ed il totale ora è salito a 75

Ci sono sedici nuovi casi di positività al tampone molecolare a Patti e anche due guarigioni. In totale il numero dei positivi è arrivato a 75. Sono quasi tutti asintomatici. Due sono ricoverati nei reparti Covid all’ospedale di Barcellona e al Policlinico di Messina.

Ci sono poi altre persone positive al tampone rapido, che necessitano dunque del tampone molecolare, per verificare se verrà confermata o meno la positività. Oggi, sempre in modalità drive in, saranno effettuati nel piazzale dell’ospedale “Barone Romeo” altri test rapidi per i bambini di una scuola dell’infanzia. Nello stesso tempo è stato sospeso il mercato settimanale del sabato, salvo che per le bancarelle che espongono gli alimentari.

Il sindaco Mauro Aquino, visibilmente e giustamente contrariato nell’annunciare la positività di ben sedici persone, ha detto a chiare lettere che non si esce dal Covid, se non verranno adottati comportamenti responsabili: “Siamo in guerra, il virus non è un’invenzione, basta con le feste, le grigliate e le passeggiate inutili, ha ricordato Aquino; sono state già disposte le prime sanzioni per chi non rispetta le regole.”