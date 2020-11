Emergenza Covid, caos e disservizi nel distretto sanitario. Domani conferenza stampa a Sant’Agata Militello

Si svolgerà domani, 20 novembre, alle ore 11.30, una conferenza stampa con i sindaci del distretto sanitario 31. L’incontro si svolgerà presso il castello Gallego di Sant’Agata di Militello, nel pieno rispetto delle normative anti-covid e verterà sulla grave situazione sanitaria che la provincia sta vivendo.

“Prendendo atto che l’incontro avuto – dice il sindaco di Sant’Agata Militello Bruno Mancuso – nei giorni scorsi a Messina da una rappresentanza dei sindaci con i responsabili dell’ASP non ha avuto alcun seguito, che la situazione legata alla gestione dell’emergenza Covid sul territorio è in continuo peggioramento e che noi sindaci siamo i terminali delle legittime proteste dei cittadini, esasperati da un disservizio degno di paesi incivili, ho convocato una conferenza stampa per domani, 20 novembre alle ore 11.30 presso il castello Gallego di Sant’Agata Militello, sperando che qualcuno ci ascolti. Auspico che tutti i sindaci del territorio possano essere presenti, se non ci facciamo sentire diventiamo corresponsabili di questa indecenza”.