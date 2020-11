Coronavirus – Sui Nebrodi aumentano i casi a Naso, Tortorici, Raccuja, Torrenova e Acquedolci

Ancora notizie poco confortanti sui Nebrodi, per quanto riguarda l’emergenza Covid: 8 nuovi positivi a Naso, dove salgono a 15 i contagi accertati con tampone molecolare. Due di loro sono stati ricoverati, mentre un terzo viene seguito a domicilio dall’USCA.

Ieri il sindaco Nanì ha revocato l’isolamento domiciliare per 11 persone, mentre altri 14 permangono in isolamento fiduciario.

15 contagiati totali anche a Torrenova: 9 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, mentre 4 persone sono guarite. Il Sindaco, Salvatore Castrovinci, ha comunicato che altre 22 persone si trovano in isolamento fiduciario, 2 delle quali attendono di conoscere l’esito del tampone molecolare.

Ad Acquedolci 11 nuovi casi fanno salire a 42 il numero dei contagi accertati con tampone asp. Si tratta di cittadini che erano già in isolamento, perché positivi ai test rapidi o perché conviventi di soggetti contagiati. Scendono così a 9 i soggetti che attendono l’esito del tampone molecolare, mentre salgono in doppia cifra, a quota 11, gli acquedolcesi guariti.

A Tortorici 4 nuovi positivi al test del tampone rapido, per un totale di 15 soggetti che attendono riscontro del molecolare. Una persona è stata liberata dall’isolamento, perché “caso positivo asintomatico a lungo termine”, mentre sono 22, in totale, i contagiati accertati sul territorio oricense.

A Raccuja, infine, i tamponi molecolari hanno confermato altre due positività, relative a soggetti che erano già risultati positivi ai test rapidi: salgono dunque a 12 i contagiati ufficiali, mentre sono 17 i soggetti che attendono il riscontro del molecolare e 50 le persone sono in isolamento domiciliare.