Coronavirus – 1871 nuovi casi in Sicilia, ma frenano i ricoveri. Record di tamponi, 40 le vittime

Sono stati 1.871 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, un aumento lieve rispetto a ieri, ma con circa duemila tamponi in più effettuati.

11.470 infatti i tamponi processati oggi (un record nelle 24 ore), per una percentuale di incidenza del 16,3% (ieri era salita al 19,2%). Scende dunque il valore in questione. Per il 19° giorno consecutivo nell’isola si contano più di mille nuovi casi.

Sono 33.581 gli attuali positivi in Sicilia, di cui il 94,7% è in isolamento domiciliare (31.809). Mentre sono 1.772, in totale, gli ospedalizzati, di cui 240 in terapia intensiva (Dato uguale a quello di ieri). Purtroppo si contano altre 40 vittime: in tutto sono 1055 le persone decedute a causa del Covid-19 in Sicilia.

Il dato dei guariti è pari a 353 persone, per un totale di 13.763 dall’inizio dell’epidemia.

La provincia con più casi è ancora Palermo, dove si registrano 512 nuovi casi. 441 contagiati oggi a Catania, 264 a Messina, 192 a Ragusa e 166 a Trapani. Poi in doppia cifra Agrigento (84), Siracusa (77), Caltanissetta (74) ed Enna (61).

IN ITALIA

In Italia i nuovi casi Covid-19 sono 36.174, in aumento rispetto ai 34.000 di ieri. Ma aumentano anche i tamponi: oggi il dato è di oltre 250.000, circa 16mila in più di ieri. Il tasso si abbassa dunque al 14,4%. Boom di guariti, sono oltre 17.000. Brutte notizie però dai decessi: sono 653 le vittime quest’oggi.