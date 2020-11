Barcellona P.G. – Salgono a 201 gli attuali positivi, 4 le persone ricoverate

Tre guarigioni e otto nuovi positivi. E’ il bilancio dell’aggiornamento Covid-19 di ieri sera a Barcellona Pozzo di Gotto, dove rimangono sempre quattro le persone ricoverate in reparti Covid ospedalieri: sono 201 gli attuali positivi nella città del Longano.

Dati più incoraggianti a Milazzo, dove in sette riescono a guarire dal coronavirus. Un solo nuovo positivo con il dato che si attesta a 70 attuali contagiati mentre si aspetta l’esito dei tamponi eseguiti in modalità drive in lo scorso fine settimana. E altri tamponi saranno effettuati tra oggi e domani.

Tre nuovi contagi a Villafranca Tirrena, ma anche quattro guariti. A Saponara, via a uno screening tra la popolazione scolastica, mentre sono sette gli attuali positivi. A Rometta Marea un nuovo caso di positività al Covid-19. Sono venti in totale i contagiati a Pace del Mela, di cui tre ricoverati in ospedale.

Due guariti a Santa Lucia del Mela a fronte di un nuovo caso di positività. Sono sei gli attuali positivi. Tutti negativi i tamponi cui si sono sottoposti studenti e personale scolastico al drive in allestito presso il campo sportivo. A Condrò sono cinque i positivi, mentre a San Pier Niceto continuano a essere dieci con il sindaco Calderone che ha disposto la chiusura delle scuole per sanificazione oggi e domani.