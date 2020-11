Coronavirus – Tortorici, 4 nuovi test rapidi positivi. Sale a 15 il numero dei casi sospetti

Sono 4 stati i nuovi positivi al test del tampone rapido registrati oggi a Tortorici. I soggetti sono in isolamento domiciliare.

“Salgono così a 15 le persone potenzialmente positive al COVID-19 che dopo il riscontro del tampone molecolare, potrebbero aggiungersi alle ventidue già accertate, portando così il totale a livello di assoluta attenzione” si legge in una nota pubblicata sulla pagina Facebook del comune.

“Due persone sono state poste in isolamento precauzionale, per essere state a stretto contatto con soggetti positivi.

Per cinque persone è stato necessario ripetere il test del tampone molecolare, poiché quello eseguito nei giorni scorsi non aveva restituito un esito chiaro e si attende ora il riscontro, mentre ad un’altra persona l’ASP, su certificazione dell’USCA, ha revocato l’isolamento in quanto si tratta di un “caso positivo asintomatico a lungo termine”.

“Si ribadisce nuovamente che i numeri che si stanno registrando nelle ultime ore nel nostro Comune, impongono un maggior rispetto delle regole sanitarie e sociali e una seria riflessione sui nostri comportamenti individuali. Solo grazie a ciò è possibile contenere la diffusione del virus che altrimenti, potrebbe propagarsi velocemente e pericolosamente.” conclude il comunicato social.